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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 12:43 BJT

〔台湾央行〕364天期存单标售加权平均得标利率0.893%,较上次微升0.1基点

路透台北5月4日电---台湾央行周五宣布,1,000亿台币的364天期存单加权平均得标利率在0.893%,符合预期,并较上期的0.892%小升0.1基点.

根据路透今日访查八家金融机构,主要预估本次加权平均得标利率中值将落在0.89-0.905%,较上次得标利率持平或微升.[ID:nST0455230]

央行表示,此次投标总金额为3,087.5亿台币,投标倍数为3.09倍.

央行2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单.央行表示,发行存单收回资金之效果,等同调高存款准备率,其总余额1兆(万亿)2,000亿台币,效果相当于调升存款准备率4.5个百分点.

相关新闻请见(here)(完)

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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