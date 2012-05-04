〔台湾央行〕364天期存单标售加权平均得标利率0.893%,较上次微升0.1基点

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透台北5月4日电---台湾央行周五宣布,1,000亿台币的364天期存单加权平均得标利率在0.893%,符合预期,并较上期的0.892%小升0.1基点.
根据路透今日访查八家金融机构,主要预估本次加权平均得标利率中值将落在0.89-0.905%,较上次得标利率持平或微升.[ID:nST0455230]
央行表示,此次投标总金额为3,087.5亿台币,投标倍数为3.09倍.
央行2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单.央行表示,发行存单收回资金之效果,等同调高存款准备率,其总余额1兆(万亿)2,000亿台币,效果相当于调升存款准备率4.5个百分点.
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--记者 高洁如; 审校 林高丽
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