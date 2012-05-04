〔路透调查〕加元/美元在一年后料将回贬至平价水准

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 加元/美元一及三个月后料为0.99加元,六个月后料为0.985加元
* 加元/美元一年后料降至平价水平
* 一、三和六个月后汇价预估略强于上月调查
* 一年后汇价预估略逊于4月调查
路透多伦多5月3日电---路透调查显示,加拿大央行更为强硬的谈话,令加元于4月劲扬至七个月高位后,未来几个月可能会在较低水位游走,并在一年后降至与美元平起平坐的水平.
加元兑美元CAD=D41月时升至平价水平,并于4月27日攀抵2012年高位0.98加元(或1.0204美元).
近期加元的涨势是受加国央行评论所推动,这番谈话加深升息的预期,时间点可能在年底以前.
但加元这波强势可能退潮.据路透周四发布对逾50名全球外汇策略师的调查显示,加元兑美元在一个月及三个月后将达0.990加元.而周三收盘价则为0.9865加元.
加元兑美元在六个月后料为0.985加元,而一年后料将回到平价的水准.
"短期而言,市场对央行的预估有点过了头,"Scotiabank首席汇率策略师Camilla Sutton表示."随着这点反映过后,加元暂时可能会脱离高位."
加拿大央行上月意外对国内经济前景发表更为乐观的看法,并明白警告可能再度开始升息.
加元兑美元今年涨幅约达3%.即便如此,汇价自1月底以来均陷于狭幅内波动,区间在1.01加元及0.98加元.
此次对一个月、三个月和六个月后汇价预估,较一个月前的路透调查略升.而12个月的估值则略贬.[ID:nST0449108]
对加元/美元12个月后汇价预估区间在0.937加元(或1.067美元)至1.130加元间.(完)
--编译 龚芳;审校 戴素萍
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