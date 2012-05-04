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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 10:34 BJT

〔背景资料〕台湾央行4月提存期存单发行净减30.3亿台币

路透台北5月4日电---台湾央行4月提存期存单发行余额较上期净减30.3亿台币,余额来到6兆8,858.3亿台币.

以下为2011年起台湾银行体系每提存期最后营业日的央行存单发行余额一览(单位:亿台币):

日期 发行余额 较上期增减

2012年5月3日 68,858.30 -30.30

4月3日 68,888.60 -785.30

3月3日 69,673.90 +2,954.35

2月3日 66,719.55 -413.10

1月3日 67,132.65 -283.70

2011年12月2日 67,416.35 +213.95

11月3日 67,202.40 +1,802.10

10月3日 65,400.30 -1,526.30

9月2日 66,926.60 -1,108.10

8月3日 68,034.70 +722.60

7月1日 67,312.10 +395.10

6月3日 66,917.00 -1,239.00

5月3日 68,156.00 +2,031.00

4月1日 66,125.00 -924.50

3月3日 67,049.50 +2,055.30

2月1日 64,994.20 -1,361.50

1月3日 66,355.70 +668.50

注: 台湾银行体系准备金提存期为每月4日起至次月3日止.(完)

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--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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