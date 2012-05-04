〔背景资料〕台湾央行4月提存期存单发行净减30.3亿台币

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透台北5月4日电---台湾央行4月提存期存单发行余额较上期净减30.3亿台币,余额来到6兆8,858.3亿台币.
以下为2011年起台湾银行体系每提存期最后营业日的央行存单发行余额一览(单位:亿台币):
日期 发行余额 较上期增减
2012年5月3日 68,858.30 -30.30
4月3日 68,888.60 -785.30
3月3日 69,673.90 +2,954.35
2月3日 66,719.55 -413.10
1月3日 67,132.65 -283.70
2011年12月2日 67,416.35 +213.95
11月3日 67,202.40 +1,802.10
10月3日 65,400.30 -1,526.30
9月2日 66,926.60 -1,108.10
8月3日 68,034.70 +722.60
7月1日 67,312.10 +395.10
6月3日 66,917.00 -1,239.00
5月3日 68,156.00 +2,031.00
4月1日 66,125.00 -924.50
3月3日 67,049.50 +2,055.30
2月1日 64,994.20 -1,361.50
1月3日 66,355.70 +668.50
注: 台湾银行体系准备金提存期为每月4日起至次月3日止.(完)
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--记者 张雅菁; 审校 张喜良
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