《台湾金融焦点》争取人民币商机各显本事,先登陆未必先赢

* 输在起跑点的银行正鸭子划水

* 汇兑、消金优势的银行有后来居上之势

* 台湾与中国贸易量大,具人民币实质需求

记者 詹静宜

路透台北5月4日电---先跑必未会先赢.台湾银行业在抢食人民币业务过程中,输在起跑点的银行业者正鸭子划水、甚至可能后来居上.

目前共有七家台湾的银行在中国设有分行,其中华南金控(2890.TW)旗下华南银行深圳分行5月中旬起,将成首家可开办台资企业人民币业务,五家则尚待银监会核准中.

尽管5月中旬起华南银行深圳分行可望开始承做人民币存、贷业务,但对象仅限于"台资企业"--中国商务部/工商管理部认可的台湾企业投资者,初估为5-6万家.华南银行估计,这仅占了广义台商的5-10%而已.

但两岸货币清算机制签订在即,一旦签定,台湾外汇指定银行(DBU)即可望开放人民币业务,搭配台湾提出"具两岸特色金融业务"计画,登陆慢半拍、但具汇兑及消费金融优势银行有望迎头赶上.

台湾央行周四首度公布国际金融业务分行(OBU)的人民币存款,今年首季来增幅达一倍至114.73亿人民币.[ID:nST0455934]市场盛传中信金控(2891.TW)及兆丰金控(2886.TW)正以其自身优势悄悄的吸收人民币存量,蓄势待发.

"现在大家都缺人民币、每家银行都想收人民币.有现钞的话,将来有机会做贷放的时候,才有这个基础."兆丰金控副总经理林瑞云说.

她进一步表示,兆丰银OBU跟海外分行每年成长率均达一成以上,公股银行中尤其是兆丰和台湾银行是人民币现钞的抛补行,存量应该是市场最大的.

华南银行总经理王濬智则说,现阶段只能"多多拜访、接触客户,并期待ECFA(两岸经济合作架构协议)后续谈判能放宽台资企业的定义,以扩大人民币业务规模."

去年台湾政府开放OBU可承做人民币相关业务.但由于OBU其主要可承做的对象是境外的法人和自然人,因此本地的投资人尚未能投资人民币计价的商品.[ID:nST0506871]

瑞银证券台湾区研究部主管董成康直言,台湾银行业到中国大陆发展,要做出成绩没这么快,"绝对不是一年半载看得到...,此外台商本来在大陆就有合作贷款伙伴".但他也说,先过去当然也有些利基,但获利贡献还没有显现之前,现在谈这些都太早.

**汇兑及消金优势银行受注目**

股价表现或可反映市场看法.尽管华银抢得头香,取得第一家大陆分行首先承做人民币业务,但"大陆分行概念股"现却冷淡.

反倒是登陆慢半拍的汇兑、消金优势银行鸭子划水吸收人民币存款,成为外资分析师的新欢,其评等频获上调.

摩根士丹利证券最近发布的兆丰金报告指出,台湾方面有两家人民币现钞抛补银行,兆丰银就是其中之一.未来兆丰金可望受惠于两岸更进一步的金融发展,将兆丰金评等由中立(Equal-weight)升至加码(Overweight),目标价由19.2台币升至25.8台币.

台湾证交所统计显示,外资4月买超兆丰金高达8.06万张,为台湾金融股之冠.

不仅如此,摩根士丹利证券也在3月底将台湾信用卡龙头银行--中信金控的评等由中立升至加码,目标价也由20.70台币升至22.80台币.因稳定的两岸关系将令消费者信心提升.外资4月卖超中信金达10,775张,5月前两个交易则已回补12,207张.

大和证券认为,两岸金融松绑持续进行,台湾金管会主委陈裕璋将于5月先拜访中国银监会,中国银监会代表也将于6月造访台湾,预估人民币清算协议可望于第三季有所进展.同时持续看好银行股优于寿险股,银行股则首选兆丰金.

4月份台湾金融股也难逃证所税风暴,然受惠于人民币业务商机,兆丰金股价已从4月的低位20.75台币一路拉升至23.10台币的近期高点,中信金4月份也从17.8台币微升至今天高点18.95台币.

目前仍有五家在等待银监会核准人民币业务,包括彰化银行(2801.TW)昆山分行、土地银行上海分行、合库金控(5880.TW)旗下的合库银行苏州分行、第一金控(2892.TW)旗下第一银行上海分行、国泰金控(2882.TW)旗下国泰世华银行上海分行.前述上市的金融股4月份外资卖超张数皆逾万张.

金管会资料,去年五家公营银行在中国分行的税前盈余合计2.56亿台币,获利占比相较去年全体银行业的2,000亿台币获利,显得相当微不足道.

短期之内,台资银行在人民币业务可大展拳脚的空间仍有限.不过台湾政府己积极推动"具两岸特色金融业务"发展计画.

计画中提及两岸货币清算机制签订后,DBU就可以依照外汇管理办法开放人民币业务.银行业者认为,开放后银行可设计人民币连结商品给消费者,包括保单、证券及基金等,加以人民币长期看升,看好连结商品可望受消费者青睐,进一步带动存、放款业务及手续费收入.

**台湾亟思参与人民币国际化过程**

台湾金融监管层的积极心态,反映了金融业者亟思在人民币国际化过程中参与的急切感.但台湾的优势在那里?

环球银行金融电信协会电码(SWIFT)北亚区总经理张志伟说,台湾和中国的贸易量非常大,台湾未来可以发展自己的人民币需求,以贸易的基础来看已经很大,这是台湾的人民币市场发展跟香港不一样的地方.

根据中国海关总署统计,台湾为中国2011年第五大进口地区,去年总额达1,249.2亿美元,年增7.9%;而据台湾进出口统计,中国为台湾2011年最大出口地区,总出口额高达1,240.5亿美元,年增8.1%,同时中国也是台湾2011年第二大进口地区,总进口额高达452.8亿美元,年增20.5%.

SWIFT资料更显示,今年2月台湾人民币支付占所有币别的比重高达11.4%,高于亚洲区国家人民币业务的平均值6.6%.SWIFT是一家金融同业的合作组织,为全球210个国家和地区的一万多家银行、证券及金融机构和企业使用者提供通信平台产品及服务.

不过张志伟也说,香港的人民币业务从2010年中发展至今,也已经快两年的时间,即使香港目前的基础都还不够,台湾更还要需要时间发展.

台湾金融业编织的人民币大梦,不是只是着眼节省手续费,而是想抢食人民币离岸市场,中国华一银行行长谢泓源来台参加人民币研讨会时就对路透说,"台湾可以期待,但不要过度乐观."

谢泓源分析说,台湾人民币业务离岸交易目前多仍透过中国银行(香港)来清算,可以说钱几乎都被香港赚走.而人民币商机虽非常大,但中国愿意给台湾多少清算的额度仍是重点.

被问及台湾未来人民币的业务发展能否超越香港、新加坡?

"现在谈是否超还太早,(台湾)现在还在读幼稚园阶段."谢泓源说.(完)