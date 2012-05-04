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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 17:18 BJT

〔表格〕欧元区3月零售销售较前月上升0.3%,较上年同期下降0.2%

路透布鲁塞尔5月4日电---欧盟统计局周五公布,欧元区3月零售销售较前月上升0.3%,较上年同期下降0.2%.路透调查预估分别为持平和下降1.1%.

以下为详细数据:

较上月(%)

零售销售 11年10月 11年11月 11年12月 12年1月 12年2月 12年3月

欧元区 -0.1 -0.3 -1.2 1.0 -0.2 0.3

欧盟 0.1 -0.2 -0.7 0.9 -0.5 0.7

较上年同期(%)

零售销售 11年10月 11年11月 11年12月 12年1月 12年2月 12年3月

欧元区 -0.7 -1.4 -1.7 -1.1 -2.1 -0.2

欧盟 -0.3 -0.6 0.1 0.0 -1.1 1.0 (完)

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--编译 李爽;审校 蔡美珍

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