〔表格〕欧元区3月零售销售较前月上升0.3%,较上年同期下降0.2%

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透布鲁塞尔5月4日电---欧盟统计局周五公布,欧元区3月零售销售较前月上升0.3%,较上年同期下降0.2%.路透调查预估分别为持平和下降1.1%.
以下为详细数据:
较上月(%)
零售销售 11年10月 11年11月 11年12月 12年1月 12年2月 12年3月
欧元区 -0.1 -0.3 -1.2 1.0 -0.2 0.3
欧盟 0.1 -0.2 -0.7 0.9 -0.5 0.7
较上年同期(%)
零售销售 11年10月 11年11月 11年12月 12年1月 12年2月 12年3月
欧元区 -0.7 -1.4 -1.7 -1.1 -2.1 -0.2
欧盟 -0.3 -0.6 0.1 0.0 -1.1 1.0 (完)
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--编译 李爽;审校 蔡美珍
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