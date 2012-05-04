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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 15:58 BJT

〔法国数据〕4月服务业PMI终值降至45.2,综合PMI终值降至45.9

路透巴黎5月4日电---周五数据显示,法国4月Markit/CDAF服务业采购经理人指数(PMI)终值降至45.2.初值为46.4,3月终值为50.1.

4月综合PMI终值降至45.9.初值为46.8,3月终值为48.7.(完)

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