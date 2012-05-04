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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 16:05 BJT

〔德国数据〕4月民间部门扩张接近停滞,综合PMI终值降至50.5--Markit

路透柏林5月4日电---周五的一项调查显示,德国民间部门扩张步伐4月几乎停滞,因服务业的温和增长仅勉强盖过了制造业的萎缩,不禁令人怀疑德国是否有能力推动欧元区的经济增长.

Markit德国4月综合PMI终值降至50.5,为年内最低值.

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