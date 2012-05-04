〔欧元区数据〕4月服务业PMI终值降至46.9,经济明显恶化

路透伦敦5月4日电---周五的发布Markit调查显示,4月欧元区服务业萎缩速度远快于最初预期,显示该地区的衰退恐延续至年中.

Markit欧元区4月服务业采购经理人指数(PMI)终值为46.9,较两周前公布的初值47.9低了整整一个点,而初值本身就比路透调查分析师预估的要低得多.