〔台湾债市〕RP利率几无变动,公债交割日但对市场冲击不大

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透台北5月4日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五几无变动,今日有350亿台币的30年期公债交割,盘初虽见部份投信和寿险走钱,但盘中陆续有余钱回流且银行旬初操作弹性大,场上找钱并不难.
资金调度人士表示,各家机构资金分配略见不均,但无碍附买回利率稳于现有区间,加之多数交易商已提前因应,资金调度相当平顺,整体而言市况较预期持稳.
他们并预期,下周市场无特殊紧缩因子,RP利率可望持稳至上半月,但下半月缴税高峰来临以及债券陆续交割,预料场上资金供应将会逐步趋紧.
"不过现在的市场比气象预报还难说,"一位票券商交易员称,"一点点小水波就会觉得浪很大."
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。