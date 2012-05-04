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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 11:41 BJT

〔台湾债市〕RP利率几无变动,公债交割日但对市场冲击不大

路透台北5月4日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五几无变动,今日有350亿台币的30年期公债交割,盘初虽见部份投信和寿险走钱,但盘中陆续有余钱回流且银行旬初操作弹性大,场上找钱并不难.

资金调度人士表示,各家机构资金分配略见不均,但无碍附买回利率稳于现有区间,加之多数交易商已提前因应,资金调度相当平顺,整体而言市况较预期持稳.

他们并预期,下周市场无特殊紧缩因子,RP利率可望持稳至上半月,但下半月缴税高峰来临以及债券陆续交割,预料场上资金供应将会逐步趋紧.

"不过现在的市场比气象预报还难说,"一位票券商交易员称,"一点点小水波就会觉得浪很大."

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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