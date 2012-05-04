《外汇动态》印尼卢比远汇价差暗示资金外流扩大,央行在9,205介入

0256GMT---美元/印尼卢比IDR=ID上涨,因一个月期离岸/境内远汇价差本周扩大超过100个基点,暗示有更多资金自印尼外流. 上述远汇价差创下去年9月25日以来扩大幅度,当时印尼为庞大资金外流所苦.该价差本周至今已经扩大102个基点. 根据路透数据,美元/印尼卢比上涨0.2%至9,200卢比,可以见到印尼央行在9,205抛售.