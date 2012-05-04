〔节选〕租税正义的一小步,为何这么难？--台湾天下杂志

(本文由台湾《天下杂志》提供,节选自5月2日该期的「财金观测站」)

撰文／张翔一

证所税蕴含租税公平的美意，为什么引来那么强烈的反弹？到底，谁最害怕这个政策？ 他们又在怕什么？

复征证所税，近来吵得沸沸扬扬。从「财政健全小组」召开第一次会议，到行政院版本出炉，不过短短一个月，来自各方的争议，却始终不断。

财政部长刘忆如和财政健全小组，上月推出的「财政部版」证所税草案，不仅金管会不挺，要求配套降低证交税；紧接着，市场大户、券商公会、工商团体，甚至企业大老的反弹，更是不断。尽管行政院推出折衷版本，反对声浪仍波波未平。到底，此案走得出行政院吗？追查结果：证所税很可能被延至下半年的会期，再送立法院审议。能否如财政部规划，「明年一月一日起实施」，仍有变数。

事实上，从赋税公平的原则来看，证所税已踏出关键的一小步，值得为刘忆如鼓掌。最简单的例子：薪水阶级辛苦赚来的每一分钱，都要按比例纳所得税；少数富人靠股市、房地产赚取大笔利润，却无须缴交相应的税率。资本利得的相关税制不公，早就需要改革。

再加上，以目前行政院的证所税版本，根据财政部估算，真正需要缴税的股市投资人，更仅有「赚最多的二％」。影响范围之小，已让税改学者痛批政府「自我打折」、「改革不足」。

**谁真正害怕证所税？**

既然「打击层面」那么不让人满意，为何还引得券商公会花钱登报痛批、企业大老喊话？大家到底在怕什么？答案，要从证所税真正的「受害者」谈起：「民国七十七年征证所税，股市大崩盘！」「证所税害死台股，你还不放空？」部份媒体、广告、投顾老师言之凿凿，似乎开征证所税，就等于「郭婉容事件重演」：股市暴跌、股民受害。

事实上，今天台湾股市的上市公司家数、市场交易量和投资人结构，早已和二十四年前不同，光凭当前版本的证所税，不致历史重演。另外，不少财经学者也指出，证所税对台股交易量、或信心的影响，只会有短期效应，不可能取代经济基本面。

真正受到证所税冲击的，除了每年进出股市亿元以上的中实户、大户和本土券商外，较不为人知的，是上市企业的大股东。证所税开征，碰触到上市企业大股东最敏感的神经。企业发行股票，大股东持有的原始股份，均以面额十元计算。过去，无论股价上涨多少，大股东出售持股，无须课税。但证所税上路后，却极可能以十元作为成本，计算大股东获利。「跟所谓『市场大户』比起来，这些人（大股东）才是真正最痛的，」一位资深会计师分析。

另外一股反对证所税的势力—本土券商，也未必真的担心成交量下跌，手续费收入锐减。他们更担心企业大股东为了规避证所税，不愿意在台上市、或改以外商身分来台挂牌。股市大户也透过信托，以外资券商的帐户进行交易。

「好不容易发展起来的业务，这下全部又回到外资券商手上，我们赚什么？」一位券商高阶主管坦承。

加上，证所税上路后，稽征时，券商一定必须交代自营业务的交易细目，也让部份自营交易「不爱见光」的券商，大为紧张。

**资本利得税,该课**

换言之，证所税正因求租税公平，影响到极少数证券市场中，长期的既得利益者。

偏偏，这些「少数」，正是握有台湾股市关键影响力的一群。他们不但能直接游说立委、政府官员，更能透过市场操作，用「未知的恐惧」影响大众认知。

面对市场人士、券商、工商大老的反弹，甚至透过市场操作影响民意，政府早在推动税改之前，就应有所评估，预先想好应对。三月以来，各媒体陆续发布的民调，都有超过六成的民众，支持课征如证所税之类的资本利得税。政府推行税改，事实上早有沉默的多数作为后盾。坚持改革，或者再度向现实妥协？全民都在看。

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