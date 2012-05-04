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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 11:25 BJT

〔离岸人民币〕台湾3月底银行业OBU人民币存款达114.73亿,月增23.4%--央行

路透台北5月4日电---台湾央行首度公布台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款,3月底达114.73亿人民币,较上月增加23.4%.

去年8月底兆丰银行获金管会核准成为首家OBU可承做人民币业务的银行,其后金管陆续核准了43家本地/外商银行可承做人民币业务.

至3月底为止,已开业营运的OBU共62家,全体OBU资产总额为1,564.73亿美元,较去年同期增加308.20亿美元或24.5%.其中本地银行的家数是37家,外商银行有25家.

以下为央行公布的OBU人民币存款变化:

时 间 人民币存款量(千元人民币)

================================================

2012年

3月 11,472,527

2月 9,304,465

1月 1,600,965

2011年

12月 5,631,408

11月 4,380,746

10月 2,333,450

9月 1,142,000

8月 70,682 (完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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