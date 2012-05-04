〔离岸人民币〕台湾3月底银行业OBU人民币存款达114.73亿,月增23.4%--央行

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透台北5月4日电---台湾央行首度公布台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款,3月底达114.73亿人民币,较上月增加23.4%.
去年8月底兆丰银行获金管会核准成为首家OBU可承做人民币业务的银行,其后金管陆续核准了43家本地/外商银行可承做人民币业务.
至3月底为止,已开业营运的OBU共62家,全体OBU资产总额为1,564.73亿美元,较去年同期增加308.20亿美元或24.5%.其中本地银行的家数是37家,外商银行有25家.
以下为央行公布的OBU人民币存款变化:
时 间 人民币存款量(千元人民币)
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2012年
3月 11,472,527
2月 9,304,465
1月 1,600,965
2011年
12月 5,631,408
11月 4,380,746
10月 2,333,450
9月 1,142,000
8月 70,682 (完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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