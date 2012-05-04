〔离岸人民币〕台湾3月底银行业OBU人民币存款达114.73亿,月增23.4%--央行

去年8月底兆丰银行获金管会核准成为首家OBU可承做人民币业务的银行,其后金管陆续核准了43家本地/外商银行可承做人民币业务.

至3月底为止,已开业营运的OBU共62家,全体OBU资产总额为1,564.73亿美元,较去年同期增加308.20亿美元或24.5%.其中本地银行的家数是37家,外商银行有25家.