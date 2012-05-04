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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 15:27 BJT

〔西班牙数据〕4月服务业PMI降至42.1,连续第10个月萎缩--调查

路透马德里5月4日电---周五一项调查显示,西班牙4月服务业采购经理人指数(PMI)降至42.1,连续第10个月萎缩,3月为46.3.(完)

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