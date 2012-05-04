〔企业并购〕香港和记黄埔出价20亿欧元欲买爱尔兰Eircom--报导

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透香港5月4日电---据彭博报导,和记黄埔0013.HK出价20亿欧元(26亿美元),欲买下爱尔兰电话公司Eircom Group;Eircom已获得法院批准免受债权人追索.
报导引述知情人士称,和记黄埔旗下公司Three Ireland提出的现金收购,遭到Eircom的法院指定监督重整人驳回,因为出价附带太多条件.
3月底Eircom获得法院准许免受债权人追索,使公司得以重整37.5亿欧元(50亿美元)债务.
和记黄埔持续在欧洲收购业务.2月时,和黄向法国电信FTE.PA及一家私募股权基金买下Orange Austria,交易价值13亿欧元,其中包含债务.
和黄2011年营收3,877亿港元(500亿美元),其中42%来自欧洲.在总营收之中,欧洲的3 Group电信事业贡献15%.
和黄股价早盘尾市下跌0.4%,恒生指数跌0.8%.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张若琪
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
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