〔欧股业绩〕法国巴黎银行第一季获利扬升,受出售资产挹注

路透巴黎5月4日电---法国最大上市银行业者--法国巴黎银行(BNPP.PA)周五公布第一季获利扬升,因有来自出售Klepierre(LOIM.PA)股权的收益,尽管欧洲经济放缓及一次性支出冲击营运.

巴黎银行公布第一季净利28.7亿欧元,较上年同期的26.2亿增加9.6%,也高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的23亿.

不过集团营收下滑15.4%至98.9亿欧元,降幅大于预期,受到巴黎银行自身债务相关费用及出售主权债录得的亏损打击.该银行出售主权债,降低对欧元区陷入困境国家的曝险.

根据较为严格的巴塞尔2.5计算方法,巴黎银行核心一级资本充足率为10.4%,较之前的9.6%上升.

在2013年1月1日起实施的巴塞尔III规定中,该行的资本比率目标为9%.(完)