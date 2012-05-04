〔欧股业绩〕法国巴黎银行第一季获利扬升,受出售资产挹注

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透巴黎5月4日电---法国最大上市银行业者--法国巴黎银行(BNPP.PA)周五公布第一季获利扬升,因有来自出售Klepierre(LOIM.PA)股权的收益,尽管欧洲经济放缓及一次性支出冲击营运.
巴黎银行公布第一季净利28.7亿欧元,较上年同期的26.2亿增加9.6%,也高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的23亿.
不过集团营收下滑15.4%至98.9亿欧元,降幅大于预期,受到巴黎银行自身债务相关费用及出售主权债录得的亏损打击.该银行出售主权债,降低对欧元区陷入困境国家的曝险.
根据较为严格的巴塞尔2.5计算方法,巴黎银行核心一级资本充足率为10.4%,较之前的9.6%上升.
在2013年1月1日起实施的巴塞尔III规定中,该行的资本比率目标为9%.(完)
--编译 张明钧;审校 艾茂林
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。