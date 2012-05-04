〔欧股业绩〕瑞士再保险第一季获利优于预期,4月保单续约强劲

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透苏黎世5月4日电---瑞士再保险(Swiss Re)SRENH.VX指出,第一季因无重大自然灾害,助其获利优于预期,为其今年剩下时间打下乐观基调,在此之前该公司顺利在亚洲调涨价格.
瑞士再保险今年第一季获利11亿美元,优于路透调查平均预估的获利6.33亿美元.
该公司称,4月再保险保单续约量成长了14%,主要集中在亚洲地区.
"日本保单续约情况优异,瑞士再保险受益于天灾相关业务续约率强劲增加."瑞士再保险周五称."韩国等亚洲其他市场也有强劲且能带来利润的成长."
瑞士再保险周五还确认其中期财务目标.(完)
--编译 张若琪;审校 白云
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。