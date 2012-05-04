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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 14:08 BJT

〔欧股业绩〕瑞士再保险第一季获利优于预期,4月保单续约强劲

路透苏黎世5月4日电---瑞士再保险(Swiss Re)SRENH.VX指出,第一季因无重大自然灾害,助其获利优于预期,为其今年剩下时间打下乐观基调,在此之前该公司顺利在亚洲调涨价格.

瑞士再保险今年第一季获利11亿美元,优于路透调查平均预估的获利6.33亿美元.

该公司称,4月再保险保单续约量成长了14%,主要集中在亚洲地区.

"日本保单续约情况优异,瑞士再保险受益于天灾相关业务续约率强劲增加."瑞士再保险周五称."韩国等亚洲其他市场也有强劲且能带来利润的成长."

瑞士再保险周五还确认其中期财务目标.(完)

--编译 张若琪;审校 白云

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