〔台湾央行〕共发行672亿台币存单,发行余额增加445.5亿

路透台北5月4日电---台湾央行周五公布,今日共发行672亿台币存单,相较存单到期金额226.5亿,存单发行余额增加445.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 614.0

91天期 0.93 47.0

182天期 1.05 11.0

央行上日共发行1,067.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,303.8亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周四当日超额准备为121亿台币,累计超额准备为1,743亿台币,加计前期1%的超额准备为2,651亿台币.(完)