〔台湾央行〕共发行672亿台币存单,发行余额增加445.5亿

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透台北5月4日电---台湾央行周五公布,今日共发行672亿台币存单,相较存单到期金额226.5亿,存单发行余额增加445.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 614.0
91天期 0.93 47.0
182天期 1.05 11.0
央行上日共发行1,067.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,303.8亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周四当日超额准备为121亿台币,累计超额准备为1,743亿台币,加计前期1%的超额准备为2,651亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。