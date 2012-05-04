〔欧股业绩〕法航荷航第一季营业亏损扩大,但维持全年目标不变

路透巴黎5月4日电---法航荷航(AIRF.PA)周五公布第一季营业亏损扩大,虽然载客量增加,但未能抵销国际贸易疲软及燃料成本创新高的冲击.

该公司营业亏损从上年同期的4.03亿欧元扩大至5.97亿欧元,营收则是成长6%至56.45亿欧元.净损持平于3.68亿欧元.

该公司警告称,上半年度营业亏损恐将扩大,但维持全年目标不变,因重整计画的成果将在下半年度浮现.

根据汤森路透I/B/E/S数据,分析师平均预期该公司第一季营业亏损为5.6亿欧元,营收为55.3亿欧元,净损为4.09亿.(完)