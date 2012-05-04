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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 14:29 BJT

〔英股业绩〕苏格兰皇家银行第一季获利优于预期,称集团逐渐复苏

路透伦敦5月4日电---苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)公布,第一季营业利润优于预期,且资产负债表大幅缩减,RBS称集团正走在复苏之路.

RBS周五公布第一季营业利润12亿英镑(19亿美元),前一季为亏损1.44亿.

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