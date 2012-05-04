〔欧股业绩〕法国巴黎银行出售资产接近尾声,第一季获利扬升(更新版)

(新增执行长谈话及财报细节)

* 将在夏季完成解除杠杆--执行长

* 巴塞尔2.5核心第一级资本升至10.4%

* 各资本市场业务第二季开局"不那么乐观"--首席执行官

* CIB税前获利下滑近三分之一

记者 Lionel Laurent/Matthieu Protard 编译 张明钧

路透巴黎5月4日电---法国最大上市银行业者--法国巴黎银行(BNPP.PA)周五表示,该公司已经接近完成出售资产并降低债务以强化金融实力的计画,此前该公司公布第一季获利扬升,受出售Klepierre(LOIM.PA)股权的收益提振.

不过该公司首席执行官警告称,资本市场业务第二季开局"不那么乐观",此前欧洲央行释出流动性带动的涨势消退.

和规模较小的竞争对手法国兴业(SOGN.PA)一样,巴黎银行当季推进出售贷款资产及主权债券的策略以提升资本,因在经济放缓之际,银行业正赶忙达成即将实施的放款规定.法国兴业已于周四公布财报[ID:nST0455450].

巴黎银行已经接近完成此一举措,根据较为严格的巴塞尔2.5计算方法,巴黎银行核心一级资本充足率为10.4%,法国兴业为9.4%.

"去杠杆化完成了80%,"首席执行官Jean-Laurent Bonnafe在接受Reuters Insider专访时表示."我们能在夏季前完成所有事情."

Bonnafe称,他认为法国今年将可避免衰退,且总统大选的两位候选人均承诺将解决财政赤字问题.

**出售Klepierre利得**

巴黎银行公布第一季净利28.7亿欧元(37.7亿美元),较上年同期的26.2亿增加9.6%,也高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的23亿.

3月出售地产事业Klepierre股权给Simon Property Group(SPG.N)取得了15亿欧元的资本利得,美化了获利数字.

不过集团营收下滑15.4%至98.9亿欧元,降幅大于预期,受到巴黎银行自身债务相关费用及出售主权债录得的亏损打击.该银行出售主权债,降低对欧元区陷入困境国家的曝险.

法巴的企业及投资银行部门税前获利下滑近三分之一,该部门正执行一项自愿离职的计画,因此受到资产出售及裁员的冲击.

尽管当季来自债券、汇率及商品交易的营收成长了6.6%,但却比不上法国兴业该事业同时期出人意料的39%增幅,而执行长Bonnafe向Reuters Insider表示,第二季开局"不那么乐观"(完)