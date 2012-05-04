〔表格〕台股外资及陆资买超8.95亿台币,已连续两日买超

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透台北5月4日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超8.95亿台币,为连续第二日买超,上交易日为买超1.97亿.
三大法人今日合计买超8.23亿台币,上交易日修正后为买超11.28亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
5/4 +8.95 +6.47 -7.20 +8.23
5/3 +1.97 -0.46 +9.77r +11.28r
5/2 -58.10 +19.80 +2.23r -36.07r
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本月累计 -47.18 +25.81 +4.80 -16.56
月份 外资 自营商 投信 合计
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
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