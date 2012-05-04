版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 15:06 BJT

〔表格〕台股外资及陆资买超8.95亿台币,已连续两日买超

路透台北5月4日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超8.95亿台币,为连续第二日买超,上交易日为买超1.97亿.

三大法人今日合计买超8.23亿台币,上交易日修正后为买超11.28亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

5/4 +8.95 +6.47 -7.20 +8.23

5/3 +1.97 -0.46 +9.77r +11.28r

5/2 -58.10 +19.80 +2.23r -36.07r

----------------------------------------------------

本月累计 -47.18 +25.81 +4.80 -16.56

月份 外资 自营商 投信 合计

4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r

3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r

2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

参看相关细节,请点选(here)

参看台湾股市相关新闻,请点选[TW-STX-CMN]

--记者 李盈蒨; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐