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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 15:41 BJT

更正:〔英股业绩〕苏格兰皇家银行第一季获利优于预期,称集团逐渐复苏

(更正:内文末段改为"非自有资金支持之资产负债表",非"扣除衍生品的总资产")

路透伦敦5月4日电---苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)公布,第一季营业利润优于预期,且资产负债表大幅缩减,RBS称集团正走在复苏之路.

RBS周五公布第一季营业利润12亿英镑(19亿美元),前一季为亏损1.44亿.

"我们对第一季进展感到满意,虽然经济面及监管面条件仍然艰困,"执行长Stephen Hester称."RBS体质及韧性持续明显恢复."

RBS称,非自有资金支持之资产负债表进一步缩减270亿英镑,降至9,500亿英镑.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧/王冠中

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