〔表格〕台湾4月末外汇存底为3,950.72亿美元,较上月增0.31%--央行

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透台北5月4日电---台湾央行周五公布,4月末外汇存底为3,950.72亿美元,较上月增12.01亿美元或0.31%.央行称,主因来自外汇存底投资运用收益.
若不计黄金的持有存量,台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之后.
央行并表示,4月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计2,122亿美元,占外汇存底约54%.
依据美国财政部的资料,2月底止台湾是美国国债的第七大持有国家/地区,达1,781亿美元,较上月减3亿美元.来自台湾持有者大宗可能主要来自于台湾央行,以及寿险、银行或企业等.
全球各国持有美国国债金额请点击(www.ustreas.gov/tic/mfh.txt)
以下是外汇存底变化:
外汇存底 较上月变化 外资持有股、债金额 占外汇存底
按市价计算 比例(%)
(亿美元) (%) (亿美元)
2012年
4月底 3,950.72 +0.31 2,122 54
3月底 3,938.71 -0.14 2,196 56
2月底 3,944.26 +1.06 2,217 56
1月底 3,903.04 +1.23 2,050 53
2011年
12月底 3,855.47 -0.62 1,866 48
11月底 3,879.68 -1.36 1,808 47
10月底 3,933.27 +1.07 2,012 51
9月底 3,891.74 -2.78 1,849 48
8月底 4,002.94 -0.12 2,132 53
7月底 4,007.66 +0.11 2,386 60
6月底 4,003.26 +0.40 2,464 62
5月底 3,986.83 -0.21 2,601 65
4月底 3,995.41 +1.76 2,601 65
3月底 3,926.26 +0.50 2,377 61
2月底 3,906.9 +0.92 2,351 60
1月底 3,871.11 +1.34 2,544 66
资料来源:台湾央行.(完)
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--记者 高洁如; 审校 乔艳红
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