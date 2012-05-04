〔表格〕台湾4月末外汇存底为3,950.72亿美元,较上月增0.31%--央行

路透台北5月4日电---台湾央行周五公布,4月末外汇存底为3,950.72亿美元,较上月增12.01亿美元或0.31%.央行称,主因来自外汇存底投资运用收益.

若不计黄金的持有存量,台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之后.

央行并表示,4月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计2,122亿美元,占外汇存底约54%.

依据美国财政部的资料,2月底止台湾是美国国债的第七大持有国家/地区,达1,781亿美元,较上月减3亿美元.来自台湾持有者大宗可能主要来自于台湾央行,以及寿险、银行或企业等.

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以下是外汇存底变化:

外汇存底 较上月变化 外资持有股、债金额 占外汇存底

按市价计算 比例(%)

(亿美元) (%) (亿美元)

2012年

4月底 3,950.72 +0.31 2,122 54

3月底 3,938.71 -0.14 2,196 56

2月底 3,944.26 +1.06 2,217 56

1月底 3,903.04 +1.23 2,050 53

2011年

12月底 3,855.47 -0.62 1,866 48

11月底 3,879.68 -1.36 1,808 47

10月底 3,933.27 +1.07 2,012 51

9月底 3,891.74 -2.78 1,849 48

8月底 4,002.94 -0.12 2,132 53

7月底 4,007.66 +0.11 2,386 60

6月底 4,003.26 +0.40 2,464 62

5月底 3,986.83 -0.21 2,601 65

4月底 3,995.41 +1.76 2,601 65

3月底 3,926.26 +0.50 2,377 61

2月底 3,906.9 +0.92 2,351 60

1月底 3,871.11 +1.34 2,544 66

资料来源:台湾央行.(完)

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