〔台湾汇市〕台币兑美元量缩微收跌1.4分,静待美国非农就业

路透台北5月4日电---台币兑美元TWD=TP周五量缩微收跌1.4分,受到美国疲弱就业数据干扰,亚洲股市涨跌不一,国际美元于横盘震荡,外资采双向操作乏明确方向,市场并静待稍晚美国非农就业数据公布.

汇银人士指出,今日续见部份外银有获利了结、回补美元需求,但遭出口商抛盘所抵消,市场交投气氛趋于保守,成交量能萎缩.他们并表示,若美国非农就业数据逊于预期,市场对第三次量化宽松(QE3)预期将再度升高,国际美元可能走弱.

"大家都在等非农(就业数据),看会不会有QE(量化宽松)的机会."一位本地银行交易员称.

根据路透调查显示,4月非农就业岗位料增加17万个,3月为增加12万个;而失业率料维持在8.2%的三年低点.[ID:nSB1521928]

另外,周日法国将举行第二轮总统大选以,希腊也将进行国会改选.交易商表示,若执政党无法顺利取得连任,欧元走势不免下跌,但市场可能早以已消化部分预期,料对台币走势应不至于产生太大影响,下周交投区间先看29.1-29.3元间.

市场并将持续关注外资动向,外汇交易员表示,这几日虽见外商银行回补美元空仓,但就量能来看仅是部位调节,而且仍有部分外资持续汇入,若外资汇入量持续放大并强于汇出量,台币或将有机会再往前波高位测试.

台币兑美元周五收在29.280元,较前一周升值5.2分,或0.18%;累计今年以来台币约升值3.45%,在亚洲新兴市场仅落后马币MYR=、坡元SGD=及菲律宾披索PHP=等币涨势.

台湾股市.TWII周五收盘上涨0.54%,至7,700.95点;外资及陆资在台股买超8.95亿台币,为连续第二日买超,上交易日为买超1.97亿.[ID:nST0456116]

新兴汇市中,印度卢比INR=IN与印尼卢比IDR=本周料再次录得跌幅,并可能进一步下跌,因国家政策存在不确定性,资金外流引发担忧.这两种货币今年在新兴亚币中表现最差.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.280 29.266 29.229-29.300 29.280 5.54 8.08

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元太外汇经纪公司 29.233 29.216 29.230-29.245 29.240 2.88 4.09

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