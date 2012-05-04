〔台湾债市〕101/1殖利率微幅收高,关注央行动向料下周陷盘整

路透台北5月4日电---台湾五年期101/1殖利率周五横盘整理略收高,继昨日收在七周低点后,由于央行只是放缓步调但仍未停止拉升隔拆利率,加以在周五美国非农就业报告出炉前,交易员略显观望,下周料难脱盘整.

市场人士指出,在央行近日放缓拉升委托银行代收隔夜资金利率的力道下,市场上对于升息预期日益消散,五年期殖利率昨日一举跌破1.0%,并且回到3月15日的跳空缺口,等于打回央行开始拉升隔拆利率前的原型,在短线缺乏大型多空因子带动下,今日交投意兴阑珊,预期下周将会以横向盘整为主.

央行今日将委由大型银行代收隔夜资金的利率再度调升0.1基点至0.501%,虽未完全停止引导短率走升,但力道较此前单日0.3基点逐步放缓,市场已几乎感受不到其对成交利率的影响.[ID:nST0455230]

"央行把火点下去之后,人就不见了...,一切又回到央行(拉隔拆)前的太平盛世,你不动,我不动,"一金控银行交易人士称.

外银台债交易员表示,原本预期央行会停止调升隔拆利率,未料央行今天仍再调升0.1个基点,加上周五美国公布非农就业报告前多,使得交投观望.预期101/1殖利率短线持续探低顶多1-2个基点,跌破0.95%的可能性低,预估下周殖利率区间在0.97-1.02%.

路透调查显示,美国4非农就业岗位料增加17万个,3月为增加12万个.失业率料维持在8.2%的三年低点.[ID:nSB1521928]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO +0.30 0.9800 0.9780-0.9840 192.5

10 101/5A01105=TWO +0.09 1.2700 1.2700-1.2700 1.0

票券台债主管称,预期美国非农就业数据可能不会太好,使得第三度量化宽松(QE3)可能性提高,而且台湾经济基本面不佳、欧债危机仍有疑虑,短线台债仍偏多,但殖利率下档空间恐有限,预估101/1下周将区间盘整,殖利率区间落在0.96-1.0%.

台湾主计处将在下周一上午8:30公布4月份消费者物价指数(CPI).路透调查显示,13位分析师预估中值在1.40%.

至于轧空行情,券商交易员表示,今天五年期101/1空单已由4月26日的高点79.5亿台币降至约60亿台币,预料空单要减少到30-40亿台币,波段多头行情才会结束.

该交易员解析,101/1殖利率这波跌幅已深,下方在回档三分之二的0.97%关卡面临压力,追价意愿不高;不过,今天卖压并不重,显示多方仍占上风,除非有重大利空,否则殖利率升破1%整数关卡的可能性非常低.所以预估下周殖利率区间在0.97-1.00%.

另一券商交易员认为,美债近期处于盘整阶段,十年债殖利率短线上缘1.9%仍有压力,须见美债有所突破,才会进一步影响台债.

美国公债价格周四微升,数据显示,美国非制造业成长放缓幅度大于预期,抵消了美国初请失业金人数意外大跌的影响.加以交易商在周五政府非农就业报告出炉前保持谨慎.报告料将显示,雇主4月新增非农就业岗位数量不大.[ID:nSB1526262]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2700

5 101/1 A01101=TWO 0.9800

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)