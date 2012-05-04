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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 16:30 BJT

〔国际油市〕美国原油期货下跌1美元至每桶101.54美元

路透伦敦5月4日电---美国原油期货CLc1周五扩大跌幅,下跌1美元至每桶101.54美元.布兰特原油期货LCOc1下滑0.65美元至每桶115.43.(完)

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