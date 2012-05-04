〔东北亚情势〕若朝鲜进行核试验不会感到意外--国际原子能总署署长

路透瑞士5月4日电---国际原子能总署(IAEA)署长天野之弥周五表示,如果朝鲜(北韩)再进行一次核试验他也不会感到意外.

"我们没有现场的核查人员.我们在密切地追踪态势发展.还没有确切的信息或情报,但如果朝鲜进行核试验,我也不会感到意外,"天野之弥在瑞士St Gallen市的会议上表示.(完)