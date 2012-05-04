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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 17:28 BJT

〔中东情势〕伊朗称"没有理由"关闭Fordow核设施--伊朗官员

路透维也纳5月4日电---伊朗一官员周五表示,伊朗永远不会中止铀浓缩,"没有理由"关闭Fordow设施.(完)

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