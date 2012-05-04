中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦5月4日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
CMC MARKETS:
欧元/英镑:昨天形成十字线,显示走势并不明确,但低点确实拉低到0.8105英镑,更加接近2010年低点0.8065.日K图的长上影线确实显示,下档压力仍是主要驱动力量.因此动能仍然是朝向2010年低点0.8065.若跌落此处,将对欧元非常不利,开启下探2008年10月触及0.7700以来最低水准之路.欧元唯有站上0.8220阻力,才能重新向上瞄准0.8280的更大型阻力,以及2月高点0.8505拉出的趋势线阻力位0.8300.
欧元/美元:目前保持耐心似乎是好事.我们仍处于区间,趋势线阻力目前在1.3270美元.若突破1.3300,则将上看200日移动均线位置1.3460.三角线型的趋势线支撑目前在1.3055,欧元必须很快有所突破,否则这个模式的推动力将减弱.突破三角线型仍然是主要的模式,如果确实突破,很有可能是出现500点幅度的走势讯号.要开启下看今年低点1.2630的机会,必须也见到跌落1.2975.
美元/日圆:美元看来确实在79.70附近筑底,但未能站上80.45是一个隐忧,这使风险继续偏向下档.未能站上周线云区阻力,使目前动能偏向下档.若跌落79.70,则将先看向79.20,然后是78.35及200日移动均线.80.42云区线目前应会扮演阻力位,美元若要回稳,必须先收盘站上这个重要水准.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
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