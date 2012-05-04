欧元/英镑:昨天形成十字线,显示走势并不明确,但低点确实拉低到0.8105英镑,更加接近2010年低点0.8065.日K图的长上影线确实显示,下档压力仍是主要驱动力量.因此动能仍然是朝向2010年低点0.8065.若跌落此处,将对欧元非常不利,开启下探2008年10月触及0.7700以来最低水准之路.欧元唯有站上0.8220阻力,才能重新向上瞄准0.8280的更大型阻力,以及2月高点0.8505拉出的趋势线阻力位0.8300.

欧元/美元:目前保持耐心似乎是好事.我们仍处于区间,趋势线阻力目前在1.3270美元.若突破1.3300,则将上看200日移动均线位置1.3460.三角线型的趋势线支撑目前在1.3055,欧元必须很快有所突破,否则这个模式的推动力将减弱.突破三角线型仍然是主要的模式,如果确实突破,很有可能是出现500点幅度的走势讯号.要开启下看今年低点1.2630的机会,必须也见到跌落1.2975.