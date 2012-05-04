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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 17:21 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,银行业买超8亿台币

路透台北5月4日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 12.00 4.00 +8.00

票券业 0.00 2.50 -2.50

证券业 12.00 17.50 -5.50 (完)

--记者 张雅菁;审校 乔艳红

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