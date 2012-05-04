《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增676.8亿台币

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透台北5月4日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增676.8亿台币,央行存单未到期余额为6兆9,303.8亿台币.上周存单发行量净减107.5亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
4月30日(一) 3,602.00 3,411.50 -190.50
5月1日(二) 0.00 0.00 0.00
5月2日(三) 4,116.20 4,164.00 +47.80
5月3日(四) 693.50 1,067.50 +374.00
5月4日(五) 226.50 672.00 +445.50
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总 计 8,638.20 9,315.00 +676.80
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
4月30日(一) 165.00 46.00
5月1日(二) 0.00 0.00
5月2日(三) 226.50 65.00
5月3日(四) 151.00 27.00
5月4日(五) 47.00 11.00
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总 计 589.50 149.00 (完)
--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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