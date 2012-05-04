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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 17:35 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增676.8亿台币

路透台北5月4日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增676.8亿台币,央行存单未到期余额为6兆9,303.8亿台币.上周存单发行量净减107.5亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

4月30日(一) 3,602.00 3,411.50 -190.50

5月1日(二) 0.00 0.00 0.00

5月2日(三) 4,116.20 4,164.00 +47.80

5月3日(四) 693.50 1,067.50 +374.00

5月4日(五) 226.50 672.00 +445.50

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总 计 8,638.20 9,315.00 +676.80

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

4月30日(一) 165.00 46.00

5月1日(二) 0.00 0.00

5月2日(三) 226.50 65.00

5月3日(四) 151.00 27.00

5月4日(五) 47.00 11.00

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总 计 589.50 149.00 (完)

--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯

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