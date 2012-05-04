〔英国经济〕智库NIESR上修2012年经济预估至零成长

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦5月4日电---英国重要智库--国家经济社会研究院(NIESR)周五表示,英国经济今年将零成长,2013年进入成长期,NIESR再度呼吁政府提供短期刺激助力,使经济回到较稳固的步伐.
NIESR小幅上修2012年成长预估,由2月时预估的负成长0.1%提高至零成长,主要由于民间投资及消费支出前景改善.
但NIESR表示,这项预估面临重大下档风险,特别是在短期内,风险包括油价上涨及欧债危机.
政府的预算责任办公室(OBR)在3月预测,2012年英国经济将成长0.8%.
"我们的每月国内生产总值(GDP)估值显示,2012年3月经济活动水位与2010年9月相同,"NIESR称."这显然不构成持续性复苏."
NIESR总监Jonathan Portes表示,削减支出对经济造成一大拖累;他持续呼吁政府减轻撙节力道.
NIESR仍认为,虽然政府不应该脱离整顿财政的中长期目标,但政府应该提振短期净投资.
NIESR预测,英国2013年经济成长率2%,低于2月时预测的2.3%成长率,2014及2015年料成长2.7%,之后中期年增率在约2.5%.
NIESR资深研究员Simon Kirby指出,他预期英国央行下周不会扩大量化宽松规模.
NIESR表示,预估通货膨胀率到年底时将跌至低于2%的央行目标,因经济疲软及油价涨势的短暂性质所致.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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