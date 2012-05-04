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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 18:29 BJT

〔东南亚股市〕多数市场下跌,受全球经济体质忧虑拖累

路透曼谷5月4日电---东南亚股市周五多数收低,PTT Pcl (PTT.BK)等高权值能源股拖累泰国股市,市场对全球经济体质感到担忧,且在美国就业报告公布前夕气氛审慎.

菲律宾股市.PSI小跌0.05%至5,297.55点,略低于周四创下的收盘纪录高点5,300.41点.

马来西亚股市.KLSE逆势上扬,且为连续第四日上涨,收高0.5%至1,591.04点,外资今日买超1.18亿马币(林吉特)(3,892万美元).

1020GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2990.59 -10.35 -0.34 +13.01 2646.35

马来西亚 .KLSE 1591.04 7.87 +0.50 +3.94 1530.73

泰国 .SETI 1227.41 -12.62 -1.02 +19.71 1025.32

印尼 .JKSE 4216.68 -7.32 -0.17 +10.33 3821.99

菲律宾 .PSI 5297.55 -2.86 -0.05 +21.17 4371.96

越南 .VNI 476.32 7.52 +1.60 +35.49 351.55

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(完)

--编译 王冠中; 审校 高琦

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