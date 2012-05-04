〔东南亚股市〕多数市场下跌,受全球经济体质忧虑拖累

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透曼谷5月4日电---东南亚股市周五多数收低,PTT Pcl (PTT.BK)等高权值能源股拖累泰国股市,市场对全球经济体质感到担忧,且在美国就业报告公布前夕气氛审慎.
菲律宾股市.PSI小跌0.05%至5,297.55点,略低于周四创下的收盘纪录高点5,300.41点.
马来西亚股市.KLSE逆势上扬,且为连续第四日上涨,收高0.5%至1,591.04点,外资今日买超1.18亿马币(林吉特)(3,892万美元).
1020GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2990.59 -10.35 -0.34 +13.01 2646.35
马来西亚 .KLSE 1591.04 7.87 +0.50 +3.94 1530.73
泰国 .SETI 1227.41 -12.62 -1.02 +19.71 1025.32
印尼 .JKSE 4216.68 -7.32 -0.17 +10.33 3821.99
菲律宾 .PSI 5297.55 -2.86 -0.05 +21.17 4371.96
越南 .VNI 476.32 7.52 +1.60 +35.49 351.55
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(完)
--编译 王冠中; 审校 高琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。