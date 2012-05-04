〔马来西亚期市〕棕榈油期货受经济忧虑拖累下跌,关注美国就业数据

路透新加坡5月4日电---马来西亚棕榈油期货周五收低,触及六周低点3,335马币(林吉特),且创下11月以来最大单周跌幅,投资人仍对全球经济体质感到担忧.

全球投资人将密切关注1230GMT公布的美国就业数据,以判断全球经济和大宗商品需求的前景.

"基本面力道遭到忽视,由技术面投机卖盘主导.此外,对于周末欧洲选举的不确定性,抑制了大举建仓活动,"马来西亚一外资经纪商的交易员称.

马来西亚指标7月棕榈油期货FCPOc3收低0.6%至每吨3,358马币,本周下跌4.2%,为2011年11月以来最糟的单周表现.

"这是价格修正所至,但我觉得是好事,因为先前涨势太快了.由于需求仍旧强劲,因此修正走势大概很快就会结束.若下周的马来西亚棕榈油局(MPOB)数据和出口数据持续提供支撑,市场应该会迅速回升,"马来西亚一本地经纪商的交易员称.

今日成交量为31,440口,高于平常的25,000口.(完)