〔马来西亚期市〕棕榈油期货受经济忧虑拖累下跌,关注美国就业数据

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透新加坡5月4日电---马来西亚棕榈油期货周五收低,触及六周低点3,335马币(林吉特),且创下11月以来最大单周跌幅,投资人仍对全球经济体质感到担忧.
全球投资人将密切关注1230GMT公布的美国就业数据,以判断全球经济和大宗商品需求的前景.
"基本面力道遭到忽视,由技术面投机卖盘主导.此外,对于周末欧洲选举的不确定性,抑制了大举建仓活动,"马来西亚一外资经纪商的交易员称.
马来西亚指标7月棕榈油期货FCPOc3收低0.6%至每吨3,358马币,本周下跌4.2%,为2011年11月以来最糟的单周表现.
"这是价格修正所至,但我觉得是好事,因为先前涨势太快了.由于需求仍旧强劲,因此修正走势大概很快就会结束.若下周的马来西亚棕榈油局(MPOB)数据和出口数据持续提供支撑,市场应该会迅速回升,"马来西亚一本地经纪商的交易员称.
今日成交量为31,440口,高于平常的25,000口.(完)
--编译 王冠中;审校 王洋
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。