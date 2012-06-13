〔背景资料〕台湾主要寿险公司近年获利表现一览

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
(本背景资料可搭配阅读"《台湾金融焦点》寿险业将掀一波资金出走潮,逆势突围抑或龙困浅滩?"[ID:nST0462676])
路透台北6月13日电---近年全球皆处于低利率环境,加上股市震荡,寿险业投资报酬率大受影响.台湾金管会今年五月已开放申请外币保单不纳入海外投资上限计算.分析师预估大型寿险海外投资上限将可增加5%,寿险业急着出走海外,到底能增加多少收益率,引发市场高度关注.
以下为台湾主要寿险公司税后损益比较表:(单位:亿台币)
2012年第一季 2011年 2010年 2009年 母金控
国泰人寿 -17.06 4.56 -65.16 26.62 国泰金(2882.TW)
富邦人寿 11.38 101.04 66.25 108.70 富邦金(2881.TW)
南山人寿 9.36 48.95 -140.27 105.71 尚未上市
新光人寿 15.09 24.75 1.66 1.06 新光金(2888.TW)
资料来源:台湾四大寿险公司网站公开资讯.(完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。