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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 14:18 BJT

〔背景资料〕台湾主要寿险公司近年获利表现一览

(本背景资料可搭配阅读"《台湾金融焦点》寿险业将掀一波资金出走潮,逆势突围抑或龙困浅滩?"[ID:nST0462676])

路透台北6月13日电---近年全球皆处于低利率环境,加上股市震荡,寿险业投资报酬率大受影响.台湾金管会今年五月已开放申请外币保单不纳入海外投资上限计算.分析师预估大型寿险海外投资上限将可增加5%,寿险业急着出走海外,到底能增加多少收益率,引发市场高度关注.

以下为台湾主要寿险公司税后损益比较表:(单位:亿台币)

2012年第一季 2011年 2010年 2009年 母金控

国泰人寿 -17.06 4.56 -65.16 26.62 国泰金(2882.TW)

富邦人寿 11.38 101.04 66.25 108.70 富邦金(2881.TW)

南山人寿 9.36 48.95 -140.27 105.71 尚未上市

新光人寿 15.09 24.75 1.66 1.06 新光金(2888.TW)

资料来源:台湾四大寿险公司网站公开资讯.(完)

--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯

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