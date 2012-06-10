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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 07:56 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元在亚洲盘初上涨,但之后走势可能逆转

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* 欧元/澳元在亚洲盘初上涨0.40%,因市场对西班牙计画做出利好反应

* 分析师认为1,000亿欧元计画是对西班牙政府提供贷款,而非对银行进行纾困

* 这项交易加重西班牙的债务负担,债市反应可能不佳

* 中国数据较最坏的预期为佳,且贸易数据实质上要好太多

* 该数据应该可能支撑铜和油等表现不佳的大宗商品.(完)

--编译 戴素萍;审校 程琳

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