版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 08:05 BJT

《台湾报摘》--工商时报6月11日

* 头版头条:

--美国市场需求反弹、全球原物料价格下滑、大陆稳增长政策刺激的大环境下,大陆5月份外贸缴出亮眼成绩单,进出口额双双创下单月历史新高,数据优于预期.

* 其他:

--立法院明日若能表决通过开放美国牛肉进口,台美官方均预估,中断五年的台美贸易暨投资架构协议(TIFA)会议半年内即可复谈.经济部官员表示,已备妥四大议题,包括关务合作、电子商务、标准互相认定以及投资协定(BIA),为双方洽谈自贸协定(FTA)奠立基础,并争取美方支持台湾加入泛太平洋伙伴关系协定(TPP).

--中央银行最新统计的第一季本国银行员工贡献度出炉.兆丰商银以每位员工平均贡献499.2万台币跃上榜首,打败长期占据冠军的上海商银,上海商银首季平均每人贡献银行423.4万,居国银第二.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年;审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐