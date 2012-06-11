《台湾报摘》--工商时报6月11日

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
* 头版头条:
--美国市场需求反弹、全球原物料价格下滑、大陆稳增长政策刺激的大环境下,大陆5月份外贸缴出亮眼成绩单,进出口额双双创下单月历史新高,数据优于预期.
* 其他:
--立法院明日若能表决通过开放美国牛肉进口,台美官方均预估,中断五年的台美贸易暨投资架构协议(TIFA)会议半年内即可复谈.经济部官员表示,已备妥四大议题,包括关务合作、电子商务、标准互相认定以及投资协定(BIA),为双方洽谈自贸协定(FTA)奠立基础,并争取美方支持台湾加入泛太平洋伙伴关系协定(TPP).
--中央银行最新统计的第一季本国银行员工贡献度出炉.兆丰商银以每位员工平均贡献499.2万台币跃上榜首,打败长期占据冠军的上海商银,上海商银首季平均每人贡献银行423.4万,居国银第二.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。