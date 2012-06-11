《台湾报摘》--工商时报6月11日

--美国市场需求反弹、全球原物料价格下滑、大陆稳增长政策刺激的大环境下,大陆5月份外贸缴出亮眼成绩单,进出口额双双创下单月历史新高,数据优于预期.

--立法院明日若能表决通过开放美国牛肉进口,台美官方均预估,中断五年的台美贸易暨投资架构协议(TIFA)会议半年内即可复谈.经济部官员表示,已备妥四大议题,包括关务合作、电子商务、标准互相认定以及投资协定(BIA),为双方洽谈自贸协定(FTA)奠立基础,并争取美方支持台湾加入泛太平洋伙伴关系协定(TPP).