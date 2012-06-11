《台湾报摘》--经济日报6月11日

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
* 头版头条:
--西班牙正式提出纾困要求,欧债危机再添变数,行政院长陈冲昨日表示,可考虑透过扩大公共建设或采取扩张性财政政策达到目的.这也是欧债危机以来,陈冲首度对采取扩大建设等作法松口.
* 其他:
--乔山健康科技(1736.TW)董事长罗崑泉表示,全球经济情势动荡,但估计全球健身器材市场还有三年好光景,乔山要在未来三年内,拿下全球五分之一市占率,成为全球健身器材龙头厂.
--两岸经济协议(ECFA)二次协商将登场,金管会银行、保险及证期三大局局长明日将跟随经济部赴大陆进行ECFA谈判,我方将争取多项金融业登陆优惠,包括放宽参股持股上限等.
--裕日车(2227.TW)布局大陆市场成功,挹注去年获利,今年除了增加对大陆事业持股外,也要增加周边服务项目,估计大陆投资获益可望进一步成长.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。