《台湾报摘》--经济日报6月11日

* 头版头条:

--西班牙正式提出纾困要求,欧债危机再添变数,行政院长陈冲昨日表示,可考虑透过扩大公共建设或采取扩张性财政政策达到目的.这也是欧债危机以来,陈冲首度对采取扩大建设等作法松口.

* 其他:

--乔山健康科技(1736.TW)董事长罗崑泉表示,全球经济情势动荡,但估计全球健身器材市场还有三年好光景,乔山要在未来三年内,拿下全球五分之一市占率,成为全球健身器材龙头厂.

--两岸经济协议(ECFA)二次协商将登场,金管会银行、保险及证期三大局局长明日将跟随经济部赴大陆进行ECFA谈判,我方将争取多项金融业登陆优惠,包括放宽参股持股上限等.

--裕日车(2227.TW)布局大陆市场成功,挹注去年获利,今年除了增加对大陆事业持股外,也要增加周边服务项目,估计大陆投资获益可望进一步成长.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校

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