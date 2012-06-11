版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 08:24 BJT

《汇市简讯》美元/日圆可望有不错的买盘,风险胃纳暂时回升

0004GMT

* 美元/日圆在亚洲可望有不错的买盘,风险胃纳回升

* 西班牙证实接受纾困,中国经济数据不如预期那样糟

* 上档重要水准仍为79.80、80.00及80.20,在每个水准上方有停止单

* 80.19最为重要,该处为上升的100日移动均线切入位

* 一目均衡基准线约在79.10,此处有稳固买盘支撑

* 一目均衡转换线在78.72,200日移动均线在78.68(完)

--编译 戴素萍;审校 李爽

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐