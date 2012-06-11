《台湾重要政经日程》--6月11日-12月31日

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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==================今日重要政经消息======================
6/11(一)
--16:00 财政部公布5月税收概况.
==================近期重要政经消息======================
6/12(二)
*--09:00 台积电(2330.TW)股东会
*--09:00 宏达电(2498.TW)股东会
*--09:00 兴富发(2542.TW)建设股东会.
6/13(三)
*--10:00 宏达电(2498.TW)15周年庆.
*--14:00 台综院下半年景气研讨会.
6/15(五)
*--鸿海集团旗下赛博数码台湾据点开幕.
*--09:00 国泰金控(2882.TW)股东会.
*--09:00 富邦金控(2881.TW)股东会.
*--09:00 兆丰金控(2886.TW)股东会.
*--09:00 宏基(2353.TW)股东会.
*--09:00 国泰建设(2501.TW)股东会.
6/20(三)
--16:00 经济部公布5月外销订单,4月较去年同期衰退3.52%.
6/21(四)
--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.
--17:00 央行举行第二季理监事会议,宣布利率决策.
6/22(五)
--08:30 主计处公布5月季调失业率,4月经季节调整后失业率为4.19%.
--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
--16:00 经济部公布5月工业生产,4月工业生产较上年同期衰退2.33%.
6/25(一)
--16:10 央行公布5月M2货币总计数,4月为年增4.72%.
7/5 (四)
--08:30 主计处公布6月消费者物价指数(CPI)年增率,5月年增率为1.74%.
--16:10 央行公布6月底外汇存底,上月外汇存底为3,892.75亿美元.
7/9 (一)
--16:00 财政部公布6月进出口数据,5月出口年衰退6.3%,进口年衰退10.5%.
8/20(一)
--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 董永年;审校 杨淑祯
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。