《汇市简讯》澳元/日圆仍震荡,但目前风险胃纳回升

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* 澳元/日圆上周四上涨,上周五下跌,今早上涨,风险胃纳再度上升

* 盘初高位79.70有一些卖盘出现

* 加上今日的高点79.70,如今有双重顶(周四高位79.71)

* 79.75上方有停止单,之后在80.00上方有更多

* 若升破80.00,则上看200日移动均线切入位80.76

* 在下降的一目均衡基准线78.07水准前有更稳固的支撑

* 在技术图表上78.94-79.09缺口之间有更多的支撑.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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