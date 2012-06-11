〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透台北6月11日电---台湾央行周一表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为3,965亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上周五共发行1,766.5亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为141亿台币;至周日,累计超额准备为负424亿台币,加计前期1%的超额准备为776亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。