〔法国金融〕银行业者为综合银行体制辩护,亦为各种情况做准备

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透巴黎6月8日电---法国的银行业者正冀望形势朝最好的方向发展,但同时也为最坏的情况做打算.
在法国总统奥朗德预计将采取行动分拆银行业务之前,法国几家最大银行正研究各种选项.
对银行的冒险业务设置围栅隔离,以保护主流零售金融业务,是奥朗德的选举政见主轴,其竞选时还承诺对银行加税并加强监管规则.
做为因应,银行业者明知希望渺茫却仍加紧游说,以限制可能的监管措施恐导致的巨额成本.
银行业者为"综合银行(universal bank)"体制提出辩护,而银行监管当局和法国国库署也采支持立场.综合银行的业务包罗万象,从家庭贷款到复杂的衍生品都可包括在内.
银行业认为,和北岩银行(Northern Rock)及雷曼兄弟等单一业务业者比起来,综合银行的模式比较不容易倒闭.
但与此同时,银行家和行业消息人士表示,包括法国巴黎银行(BNPP.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)等业者也在测试多种方案,包括按英国维克司改革(Vickers Reform)的方式隔离保护零售银行部门,到类似美国沃克尔规则(Volcker Rule),对交易和投资设定具体限制等.
"银行业者全都在努力游说,以限制后续影响的范围."熟悉内情的人士称.(完)
--编译 张若琪;审校 蔡美珍
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路透2月17日 - 新加坡股市 周五收高，因经济数据强劲；印尼股市则连跌第三日，非必需性消费类股票及金融股拖累大盘。 新加坡股市 上涨0.4%，连涨第三日。数据显示新加坡第四季经济增长12.3%，优于政府初步公布的9.1%增幅，数据公布后带动金融股走扬。 新加坡股市周线上涨0.2%。 大华银行 上涨1.7%，收在两个月高位，尽管该行公布季度获利下降。 “大华银行所公布的2016年第四季财报是同业中最佳，显然是因为该行主动‘清理’石油服务业资产品质，”花旗研究报告称。 吉宝企业 上涨1.7%，收在2015年11月以来高点；Singapore Technologies Engineering 跳涨6.5%至近22个月高位。 印尼股市 收跌0.5%，以两周低位作收。指数周线收低0.4%。 菲律宾股市 亦收低0.5%，受工业及电讯类股跌势拖累。指数周线收涨0.1%。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。