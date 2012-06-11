〔法国金融〕银行业者为综合银行体制辩护,亦为各种情况做准备

路透巴黎6月8日电---法国的银行业者正冀望形势朝最好的方向发展,但同时也为最坏的情况做打算.

在法国总统奥朗德预计将采取行动分拆银行业务之前,法国几家最大银行正研究各种选项.

对银行的冒险业务设置围栅隔离,以保护主流零售金融业务,是奥朗德的选举政见主轴,其竞选时还承诺对银行加税并加强监管规则.

做为因应,银行业者明知希望渺茫却仍加紧游说,以限制可能的监管措施恐导致的巨额成本.

银行业者为"综合银行(universal bank)"体制提出辩护,而银行监管当局和法国国库署也采支持立场.综合银行的业务包罗万象,从家庭贷款到复杂的衍生品都可包括在内.

银行业认为,和北岩银行(Northern Rock)及雷曼兄弟等单一业务业者比起来,综合银行的模式比较不容易倒闭.

但与此同时,银行家和行业消息人士表示,包括法国巴黎银行(BNPP.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)等业者也在测试多种方案,包括按英国维克司改革(Vickers Reform)的方式隔离保护零售银行部门,到类似美国沃克尔规则(Volcker Rule),对交易和投资设定具体限制等.

"银行业者全都在努力游说,以限制后续影响的范围."熟悉内情的人士称.(完)