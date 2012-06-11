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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 09:27 BJT

〔台湾股市〕开盘上扬,鸿海及台积电挺升

路透台北6月11日电---台湾股市周一开高1.17%,尾随区域股市的涨势;苹果(AAPL.O)供应商鸿海(2317.TW)发布5月营收较上年同期增长后,今日股价上扬.

加权股价指数.TWII开高82.07点,成为7,081.72点,上周五则跌1.14%.

鸿海跳涨1.59%,台积电(2330.TW)涨2.57%,推使电子类指数.TELI上涨1.63%.[ID:nST0460268][ID:nST0460666]

台币兑美元TWD=TP涨0.106台币至29.87.(完)

--编译 龚芳;审校 戴素萍

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