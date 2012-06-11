〔台湾股市〕开盘上扬,鸿海及台积电挺升

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透台北6月11日电---台湾股市周一开高1.17%,尾随区域股市的涨势;苹果(AAPL.O)供应商鸿海(2317.TW)发布5月营收较上年同期增长后,今日股价上扬.
加权股价指数.TWII开高82.07点,成为7,081.72点,上周五则跌1.14%.
鸿海跳涨1.59%,台积电(2330.TW)涨2.57%,推使电子类指数.TELI上涨1.63%.[ID:nST0460268][ID:nST0460666]
台币兑美元TWD=TP涨0.106台币至29.87.(完)
--编译 龚芳;审校 戴素萍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。