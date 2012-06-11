澳洲经济指标总览--6月11日

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 4月 -0.2% +1.1% 7月4日
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 4月 逆差2.03 逆差12.82 7月5日
出口(较前月) +3% +2%
进口(较前月) -1% +5%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 5月 +38.9 +15.5 7月12日
--全职 +46.1 -10.5
--兼职 -7.2 +26
失业率 5.1% 5.0%
就业参与率 65.5% 65.2%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第一季 -1.2% +2.5% 7月20日
出口物价(较前季) -7.0% -1.5%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第一季 +0.1% 持平 7月25日
(较上年同期) +1.6% +3.1%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6%
(较上年同期) +2.2% +2.6%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.5%
(较上年同期) +2.1% +2.6%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第一季 赤字14.892 赤字9.639 9月4日
商品与服务贸易收支 逆差3.062 顺差2.254
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第一季 +1.3% +0.6% 9月5日
(较上年同期) +4.3% +2.3% (完)
--整理 李婷仪
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。