〔日本金融〕内线交易罚则过轻,外界呼吁制定更严格法律控管

路透东京6月11日电---日本证监当局采取行动,首度对涉及内线交易的外国金融机构处以罚款,但是以全球标准来看,整体处罚仍属太轻,引发外界呼吁制定更严格的法律,来遏止业界多年来未受约束的惯例.

日本证券交易监督委员会(SESC)自3月以来,在四起内线交易调查案中已寻求对三家投资机构罚款.内线交易是日本业界的通病.

上周五SESC展现更严厉手段,惩处美国经纪交易商First New York Securities罚金18.5万美元,是迄今最高的罚金.

不过批评人士说,这样的处罚仍然太轻.此前三宗内线交易案中,涉案的资产管理公司仅被处以很少的罚金,而涉嫌向客户透露消息的经纪商员工仍受到日本法律保护而免遭起诉.

"我们必须考虑更严厉的惩罚,现行的罚则太轻了,"执政党自民党议员Shinsuke Amiya说.他正在与工作小组其他成员研议加强惩处内线交易的法令.

如果SESC将案情级别提高至刑事罪名,则有可能加重处罚,但是每年仅有几个恶行重大的案子会如此,因为需提出更多证明以及检察官的合作.(完)