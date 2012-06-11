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市场报道 | 2012年 6月 11日 星期一 10:30 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在跳涨后持稳

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* 在1.2640附近持稳,此前在1.2610有买盘,1.2670有卖盘

* 自纽约市场收盘水准1.2515跳空上涨,受西班牙银行业获援消息所带动

* 多数涨势系因空头回补,而非有新的买盘

* 欧洲债市开盘时,欧元/美元的升势将受到考验.(完)

--编译 戴素萍;审校 丁琦

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