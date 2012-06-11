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货币新闻 | 2012年 6月 11日 星期一 13:21 BJT

〔表格〕日本5月消费者信心指数为40.7,高于前月

路透东京6月11日电---日本内阁府周一发布的调查显示,该国5月消费者信心改善,暗示震后重建和节能车购买补贴政策对重振信心带来帮助.

5月消费者信心指数为40.7,为2011年2月来最低的悲观水准,高于4月的40.0.

该数据低于50暗示消费者看法悲观.

内阁府对消费者信心的评估保持不变,称正处在回暖轨道上.

以下为数据细目:

5月 4月 3月 2月

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一般家庭 40.7 40.0 40.3 39.9 (完)

参看相关细节,可点选日本内阁府网站(here)

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 程琳;审校 龚芳

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