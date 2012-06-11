〔表格〕日本5月消费者信心指数为40.7,高于前月

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
路透东京6月11日电---日本内阁府周一发布的调查显示,该国5月消费者信心改善,暗示震后重建和节能车购买补贴政策对重振信心带来帮助.
5月消费者信心指数为40.7,为2011年2月来最低的悲观水准,高于4月的40.0.
该数据低于50暗示消费者看法悲观.
内阁府对消费者信心的评估保持不变,称正处在回暖轨道上.
以下为数据细目:
5月 4月 3月 2月
----------------------------------------------
一般家庭 40.7 40.0 40.3 39.9 (完)
参看相关细节,可点选日本内阁府网站(here)
浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 程琳;审校 龚芳
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)