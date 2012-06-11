〔表格〕6月8日止当周外资买超日本股票--野村

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透东京6月11日电---以下是6月8日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 12周 年内迄今 2011年
日本外亚洲市场 (2,069) (7,919) (6,211) 17,034 (14,372)
印度 (324) (396) 842 8,155 230
印尼 (274) (934) 118 344 1,274
日本 61 (3,969) (524) 13,941 21,712
韩国 (709) (2,827) (3,574) 5,507 (7,341)
菲律宾 (4) (116) 220 801 1,327
台湾 (619) (3,032) (4,065) 80 (9,680)
泰国 (138) (615) 248 2,146 (183)
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。