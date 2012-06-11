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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 11:24 BJT

〔表格〕6月8日止当周外资买超日本股票--野村

路透东京6月11日电---以下是6月8日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 (2,069) (7,919) (6,211) 17,034 (14,372)

印度 (324) (396) 842 8,155 230

印尼 (274) (934) 118 344 1,274

日本 61 (3,969) (524) 13,941 21,712

韩国 (709) (2,827) (3,574) 5,507 (7,341)

菲律宾 (4) (116) 220 801 1,327

台湾 (619) (3,032) (4,065) 80 (9,680)

泰国 (138) (615) 248 2,146 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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