〔台湾货币市场〕短率高点微幅下调,陆银参与市场初期料影响有限

* 税款缴库效应和缓

* 市场将迎来新参与者

* 中银、交银积极拜会各家银行

记者 林妙容

路透台北6月11日电---台湾银行间短率周一平稳以对,仅见部分利率高位微幅下调.在上周大笔税款入库后,今日缴库效应已然和缓,资金情势平稳,市场相对安静.

交易人士表示,在上周各银行将税款缴入台湾银行后,今日台银转而将税款缴入国库,市场没有特殊的紧缩因素,加上央行存单到期量大,各家银行调度轻松以对,部分利率高位微幅下调.

此外,台湾金管会在批准中国银行(3988.HK)(601988.SS)及中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)台北分行设立[ID:nST0460502]后,数家本地银行表示,两家银行资金调度者近来积极拜访各家银行,为正式成为市场参与者暖身.一般预料,两家银行将于本月底前开业,并正式经营台币业务.

"他们刚开始做应该会比较保守,影响应该不大."一位本地银行人士称.

本地时间15:03时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=为0.510%,上日在0.518%;区间在0.506-0.73%,上日在0.388-0.730%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.75%,上日为0.506-0.77%.

本月为今年度缴税高峰,以银行帐户扣款方式缴税者将分三批分别在6月8日、14日及28日自民众户头扣款,并在下一工作日缴入国库,在今日第一批税款入库后,本月还有二批缴税的紧缩因素.

据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.

**短票利率高位成交较少**

短票方面,票券商表示,今日存单到期量近4,000亿台币,资金供应无虞,银行端在上周五缴税后,今日部分闲置资金释出,短票买气不弱,区间高位的成交利率减少.

此外,票券商对中行、交行台北分行将加入买票行列乐观以待,不过因中国并没有融资性商业本票的设计,票券商认为陆银在此市场或以吸收经验为主,中长期影响仍待观察.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.86%,同于上日.

周一存单到期金额为3,965亿,发行金额则待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周存单到期总额为1兆1,709.4亿台币,本周余日到期存单依序为周二164亿,周三3,038.9亿,周四790亿以及周五3,751.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后上周五当日超额准备为304亿台币;截至周日累计超额准备为91亿台币,加计前期1%的超额准备为1,291亿台币.

**公债RP利率平稳**

公债同业附买回(RP)利率平稳.今日有128亿台币的台湾中油[CHIP.UL]公司债交割,令早盘资金供应偏紧,但不久又见寿险和投信多余资金注入,一进一出尚能打平.

资金调度人士指出,央行到期存单较上周偏多,若无太大意外出现,料于周五例行性支出高峰日与台电公司债交割前,将不至让RP利率有变动机会.值得注意的是,周四还有一批综合所得税自银行帐户扣款,资金进出波动幅度恐加大.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,与上日相同.

据交易商统计,周五(15日)另有台电公司债交割,金额为172.5亿台币.(完)